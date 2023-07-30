ثلاثون دولة دون روسيا والصين في قمّة جدّة

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تستعدّ السعودية لاستضافة قمة سلام لوقف الحرب في أوكرانيا، تشارك فيها أوكرانيا إلى جانب نحو 30 دولة بينها الهند والبرازيل وعدد من دول الاتحاد الأفريقي، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الصين ستشترك في القمة.وأبرز غائب عن القمة هو روسيا، التي وإن أعربت عن اهتمامها بالعديد من مبادرات السلام إلا أنها أظهرت اهتماما خاصا بالمبادرتين الصينية التي طرحت في فبراير الماضي والأفريقية التي طرحت خلال انعقاد القمة الروسية – الأفريقية الأسبوع الماضي في بطرسبورغ.ويقول مراقبون إن "السعودية تسعى إلى جمع العناصر الأساسية في العديد من صيغ المبادرات، بما فيها الصينية والأفريقية، في مبادرة واحدة، تحمل توقيع الدول المشاركة في القمة مجتمعة، مما يضفي عليها وزنا دوليا. إلا أن امتناع الصين عن المشاركة، إذا وقع بالفعل، فإنه سيشكل مصدر إحراج كبير للرياض، لاسيما وأن السعودية تحتفظ بعلاقات وطيدة مع الصين. أما إذ تحققت مشاركة الصين، فإنها ستكون مكسبا لأنها ستضفي على المبادرة المشتركة زخماً كبيراً.وتقول بعض المصادر الدبلوماسية إن احتضان السعودية لهذه القمة يراهن في الأصل على كسب بكين لصالحها".