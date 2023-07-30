تفجير انتحاري خلال تجمّع سياسي في باكستان

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قُتِل 44 شخصاً على الأقل، وجرح أكثر من 130، أمس، في تفجير انتحاري خلال تجمع سياسي لحزب إسلامي متطرف شمال غربي باكستان.واستهدف التفجير حزب جمعية علماء الإسلام، أحد الشركاء في الائتلاف الحكومي ويتزعمه رجل دين نافذ.وكان أكثر من 400 من أعضاء وأنصار الحزب يتجمعون تحت خيمة عند وقوع الهجوم في بلدة خار القريبة من الحدود مع أفغانستان.