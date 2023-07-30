الأمير وليام يُقدم "البرغر" للزبائن في لندن.. شاهدوا الصور

في تصرف غير متوقع، فاجأ الأمير البريطاني وليام زبائن عربة برغر بتقديم برغر صديق للبيئة من داخل العربة في جنوب لندن، وفقا لوكالة "رويترز".



وظهر وريث العرش البريطاني في مقطع مصور نُشر، أمس الأحد، وهو يقدم شطائر "برغر إيرث شوت" بهدف تسليط الضوء على أعمال الفائزين العام الماضي بجائزة إيرث شوت السنوية التي أطلقها للمساعدة في إيجاد حلول لكبرى المشكلات البيئية.

Find out a bit more about the @EarthshotPrize solutions helping to protect and repair our planet:



💚 @notpla

💚 @MukuruStoves

💚 @KheytiFarmers pic.twitter.com/gabWd2amAz — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 30, 2023 Advertisement

وقال الأمير في أثناء تقديمه البرغر لزبائن بدا عليهم الذهول "سأحضر (البرغر) حالا... صباح الخير على الجميع. إنه مطبوخ بشكل جيد وجاهز للاستلام".



وتعاون وليام مع مؤسسي قناة سورتد فود على يوتيوب، التي تعرض تقييمات لأدوات المطبخ وتنشر وصفات الطعام، بهدف إبراز أعمال ثلاثة فائزين سابقين بجائزة إيرث شوت.



ومضى الأمير يقول لزبائن عربة البرغر "العلبة التي توشكون على الأكل فيها من صنع شركة نوتيلا، ولا تحوي أي بلاستيك، لقد توصلوا إلى غلاف من الأعشاب البحرية".



وأضاف "تُزرع المكونات الموجودة في البرغر داخل صوبة في الهند تابعة لشركة اسمها خيتي. وأخيرا وليس آخرا... فإننا نطهوه على شيء يسمى مواقد موكورو النظيفة، صممتها سيدة في كينيا بهدف الحد من تلوث الهواء".



وتابع: "لا أستطيع أن أضمن المذاق والجودة لكن... أنا أتأقلم مع (هذا البرغر)".(الحرة)



