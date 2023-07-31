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عربي-دولي

فيديو ينتشر: لحظة تحطم طائرة على شاطئ مزدحم في أميركا.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
31-07-2023 | 00:37
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انتشر فيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة تحطم طائرة صغيرة على شاطئ مزدحم في ولاية نيو هامبشاير الأميركية.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الحادثة وقعت يوم السبت في شاطئ هامبتون، مشيرة إلى أنها لم تخلف أي إصابات أو خسائر بشرية.

وذكر شهود عيان أن طائرة "بيبر PA-18" ذات المحرك الواحد تحطمت في منتصف نهار السبت، مبرزين أن عناصر الإنقاذ نجحت في إخراج الطيار حيّا.
 
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وكشفت خدمات الطوارئ أن الطائرة تحطمت على مسافة تتراوح بين 25 و30 مترا في البحر.

وأظهر الفيديو المنتشر الطائرة وهي تحمل لافتة خلفها أثناء تحليقها، قبل أن تتحطم في البحر، الذي كان مزدحما بالمصطافين.

من جهتها، أوضحت إدارة الطيران الفدرالية في بيان، أن الطيار كان الشخص الوحيد على متن الطائرة.

وأضافت أنها ستحقق في سبب الحادث، جنبا إلى جنب مع المجلس الوطني لسلامة المواصلات. (سكاي نيوز)

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