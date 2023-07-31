فيديو ينتشر: لحظة تحطم طائرة على شاطئ مزدحم في أميركا.. شاهدوا الفيديو

انتشر فيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة تحطم طائرة صغيرة على شاطئ مزدحم في ولاية نيو هامبشاير الأميركية.



وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الحادثة وقعت يوم السبت في شاطئ هامبتون، مشيرة إلى أنها لم تخلف أي إصابات أو خسائر بشرية.



وذكر شهود عيان أن طائرة "بيبر PA-18" ذات المحرك الواحد تحطمت في منتصف نهار السبت، مبرزين أن عناصر الإنقاذ نجحت في إخراج الطيار حيّا.

Breaking:Pilot is okay after his small plane crashes into the water off Hampton Beach New Hampshire Saturday afternoon…no word on what caused the plane to go down..multiple agencies on scene..no one on the beach or in the water was injured #7News pic.twitter.com/1ZjYUwdkC9 — Steve Cooper (@scooperon7) July 29, 2023 Advertisement

وكشفت خدمات الطوارئ أن الطائرة تحطمت على مسافة تتراوح بين 25 و30 مترا في البحر.



وأظهر الفيديو المنتشر الطائرة وهي تحمل لافتة خلفها أثناء تحليقها، قبل أن تتحطم في البحر، الذي كان مزدحما بالمصطافين.



من جهتها، أوضحت إدارة الطيران الفدرالية في بيان، أن الطيار كان الشخص الوحيد على متن الطائرة.



وأضافت أنها ستحقق في سبب الحادث، جنبا إلى جنب مع المجلس الوطني لسلامة المواصلات. (سكاي نيوز)



