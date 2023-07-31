الحرب في اوكرانيا... قتال عنيف في شمال شرق البلاد

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أفاد مسؤول أوكراني كبير بوقوع قتال عنيف في شمال شرق البلاد، الأحد، مشيرا إلى أن قوات كييف تحافظ على مواقعها وتحقق مكاسب في بعض المناطق.وقال الجيش الروسي إنه أوقف القوات الأوكرانية في الشمال الشرقي. وأضاف أنه أسقط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية حاولت قصف موسكو وألحقت أضرارا بمبنى شاهق يضم مكاتب حكومية.ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بأنه "يوم جيد.. يوم قوي" لا سيما بالقرب من باخموت حيث تقول القوات الأوكرانية إنها تعيد السيطرة على الأراضي التي فقدتها عندما استولت القوات الروسية على المدينة في مايو.ولم تعلن أوكرانيا بشكل مباشر مسؤوليتها عن هجمات الطائرات المسيرة لكن زيلينسكي قال إن الحرب "تعود تدريجيا إلى الأراضي الروسية".وشنت القوات الروسية أحدث هجوم في سلسلة الهجمات الجوية الليلية حيث قصفت ما وصفه المسؤولون بأنه "مبنى غير سكني" في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد. وتسبب القصف في اندلاع حريق ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.وقال زيلينسكي إن عدد القتلى جراء الضربة الروسية على مدرسة في بلدة سومي الشمالية، السبت، ارتفع إلى اثنين بعد أن أزالت فرق الإنقاذ الأنقاض من الموقع.وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن القوات الروسية "تحاول طردنا" من مواقع مرتفعة في الشمال الشرقي احتلتها موسكو بعد غزوها في فبراير 2022 لكن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادتها لاحقا.وأوضحت أن القوات الروسية تكبدت "خسائر لا تقل عما تكبدته خلال المعارك المحتدمة في باخموت" التي سقطت في أيدي القوات الروسية بعد قتال دام أكثر من عشرة أشهر.واندلعت اشتباكات عنيفة أيضا حول مدينتي كوبيانسك وليمان في شمال شرق أوكرانيا.(الحرة)