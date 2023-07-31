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عربي-دولي
أمطار غزيرة في بكين.. السكان يخلون منازلهم
Lebanon 24
31-07-2023
|
00:27
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سجلت العاصمة الصينية بكين أعلى مستوى لهطول الأمطار تشهده هذا العام مع مرور بقايا الإعصار دوكسوري عبر المدينة، اليوم الإثنين، مما أجبر أكثر من 31 ألف شخص على إخلاء منازلهم في المدينة، وفقا لما ذكره التلفزيون الصيني الرسمي.
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هطول الأمطار متواصل
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين إن هطول الأمطار الغزيرة تواصل في العاصمة وعدة مناطق منها خبي وتيانجين.
وبلغ متوسط هطول الأمطار في بكين خلال الليل 140.7 مليمتر وتم تسجيل الحد الأقصى لهطول الأمطار في منطقة فانغشان وكان 500.4 مليمتر وفقا لمرصد المدينة.
كما من المتوقع أن تكون الأمطار أكثر غزارة في المناطق الجنوبية والغربية اليوم.
دوكسوري هو أحد أقوى العواصف التي تضرب الصين منذ سنوات وتسبب في حدوث فيضانات واسعة النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع في إقليم فوجيان الجنوبي، مما دفع مئات الآلاف إلى مغادرة منازلهم.
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.
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