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عربي-دولي

احتكاك المسيرات لا ينتهي.. روسيا: درون أميركية اقتربت بشكل خطر

Lebanon 24
31-07-2023 | 01:42
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خلال الأشهر الأخيرة، ازداد المناكفات بين طائرات روسية وأخرى أميركية في الأجواء السورية إلى حد كبير حتى وصلت إلى حادثتين مثلا في يوم واحد، وسط تراشق الالتهامات بين الطرفين.
وفي جديد هذا الملف، أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، أن مسيّرة MQ-9 تابعة لـ"التحالف" بقيادة الولايات المتحدة اقتربت بشكل خطير من مقاتلة "سو-34" روسية في سماء سوريا.
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اقتراب خطير
وقال غورينوف إنه تم تسجيل اقتراب خطير لطائرة بدون طيار من طراز MQ-9 تابعة للتحالف الدولي من طائرة "سو-34" تابعة للقوات الجوية الروسية في 30 تموز الساعة 6:53 على ارتفاع 5000 متر في سماء محافظة الرقة، واقتربت مسافة تقل عن 100 متر بالارتفاع.

كما أشار إلى أن هذه الرحلة الجوية لمسيّرة "التحالف" لم تكن منسقة مع الجانب الروسي، موضحا أنه تم تجنب الاصطدام بفضل الكفاءة المهنية للطيارين الروس والإجراءات التي اتخذوها في الوقت المناسب، وفق تعبيره.

أتى كلام غورينوف بعد ساعات فقط من تأكيده، أن مسيّرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت سلامة الرحلات الجوية في سوريا 340 مرة خلال شهر تموز الجاري.
وقال غورينوف السبت، إن الطائرات بدون طيار التابعة للتحالف نفذت 1752 رحلة جوية غير منسقة في المناطق التي حددتها بروتوكولات عدم التصادم في عام 2023، منها 340 في تموز 2023.
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