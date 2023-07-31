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عربي-دولي

قائد فاغنر: سنجنّد مقاتلين إن احتاج بوتين

Lebanon 24
31-07-2023 | 02:19
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بعدما طلب الأسبوع الماضي، من عناصره الاستعداد "لرحلة جديدة إلى إفريقيا"، أطل قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، مجدداً.
فقد أعلن الرجل المثير للجدل اليوم الاثنين، أن قواته ستواصل أنشطتها في أفريقيا.
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ماذا عن تجنيد المقاتلين؟
كما أضاف في تسجيل صوتي نشره عبر تليغرام، أن العمل مستمر في مراكز التدريب في بيلاروسيا.

وتابع أن مجموعته قد تتخذ قراراً بتجنيد مقاتلين مرة جديدة إذا احتاجت روسيا ذلك.

رغم هذا أشار بريغوجين إلى أن لديه ما يكفي من المقاتلين، ولا يحتاج لتوظيف مجندين جدد.
أتى هذا الإعلام في وقت كشف فيه مدير القسم الثاني لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي بوليشيوك، أن عملية مصادقة تجري على اتفاق روسي-بيلاروسي حول إنشاء مراكز التدريب القتالي للعسكريين من جميع أنواع القوات.

وعن إفريقيا، فأعلنت فاغنر وصول مئات من مقاتليها الأسبوع الماضي، إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، بهدف "ضمان الأمن".

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