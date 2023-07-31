استخدم في الهجوم الأخير على جسر القرم.. المسيرات البحرية سلاح جديد لأوكرانيا في البحر الأسود





وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية، فإن القوات الأوكرانية لجأت إلى تطوير مسيرات بحرية محلية الصنع، تسمح بمهاجمة ومراقبة الروس في البحر الأسود وشبه جزيرة القرم المحتلة.

Advertisement

وتقول الشبكة الأميركية التي منحت حق الوصول للقاعدة العسكرية السرية التي يتم من خلالها إدارة العمليات، إن هذه المسيرات البحرية تثبت أنها أداة حيوية لأوكرانيا في مواجهة الروس.



ويبلغ طول هذه الزوارق المسيرة أكثر من خمسة أمتار ويصل وزنها إلى 1000 كيلوغرام مع حمولة متفجرة تصل إلى 300 كيلوغرام ومدى يبلغ 800 كيلومتر وسرعة قصوى عند 80 كيلومترا في الساعة. تستخدم أوكرانيا سلاحا بحريا جديدا في سلسلة من هجماتها الأخيرة على أهداف روسية في البحر الأسود.وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية، فإن القوات الأوكرانية لجأت إلى تطوير مسيرات بحرية محلية الصنع، تسمح بمهاجمة ومراقبة الروس في البحر الأسود وشبه جزيرة القرم المحتلة.وتقول الشبكة الأميركية التي منحت حق الوصول للقاعدة العسكرية السرية التي يتم من خلالها إدارة العمليات، إن هذه المسيرات البحرية تثبت أنها أداة حيوية لأوكرانيا في مواجهة الروس.ويبلغ طول هذه الزوارق المسيرة أكثر من خمسة أمتار ويصل وزنها إلى 1000 كيلوغرام مع حمولة متفجرة تصل إلى 300 كيلوغرام ومدى يبلغ 800 كيلومتر وسرعة قصوى عند 80 كيلومترا في الساعة.

وأكدت مصادر دفاعية أوكرانية لشبكة "سي إن إن" أن هذه المسيرات البحرية شاركت في هجومين أخيرين على الأقل: جسر كيرتش في يوليو الجاري، وميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم خلال أكتوبر الماضي.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعرض الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه الجزيرة التي تحتلها منذ عام 2014، لهجوم أدى إلى تضرر الجزء الطُرُقي منه.



ويتألف جسر كيرتش، من قسم طرقي وآخر للسكك الحديد، ويعد ممرا حيويا لنقل الإمدادات إلى الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا منذ بدء الغزو مطلع 2022.



ويقف وراء العملية الاستخبارات وسلاح البحرية في أوكرانيا، وهو هجوم نفذ بواسطة مسيرات بحرية، حسبما ذكر مصدر لوكالة فرانس برس.



وفي أكتوبر من العام الماضي، كانت المسيرات البحرية الأوكرانية مسؤولة عن الهجوم على السفينة الرئيسية للأسطول الروسي، الأدميرال ماكاروف، وهي فرقاطة كانت ترسو في ميناء في سيفاستوبول.



وقالت مصادر دفاعية أوكرانية لشبكة "سي إن إن"، إن أجهزة الأمن الداخلي (SBU) نفذت الهجوم.



وجاءت صناعة هذه المسيرات البحرية من خلال تمويل حصلت عليه مجموعة من المطورين المحليين من قبل منظمة "يونايتد24" التي تجمع التبرعات المالية من الشركات والأفراد في كل أنحاء العالم لدعم القضية الأوكرانية.



وقال مطور هذه المسيرة البحرية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن عملهم على هذا النوع من الأسلحة لم يبدأ إلا بعد بدء الغزو الروسي على البلاد في 24 فبراير 2022.



ووصف صناعة هذه المسيرات بـ "المهم جدا" على اعتبار أن القوات الأوكرانية ليس لديها الكثير من القوى لمقاومة الغزاة الروس في البحر.



وأضاف المطور: "هذه المسيرات البحرية هي إنتاج أوكراني بالكامل. تم تصميمها ورسمها واختبارها هنا. إنه إنتاجنا الخاص للهياكل والأجهزة الإلكترونية والبرامج. أكثر من 50 بالمئة من إنتاج المعدات موجود هنا (في أوكرانيا)".



وتابع: "من الصعب جدا عليهم العثور على هذه المسيرات البحرية، إذ إن سرعتها تتجاوز أي مركبة بحرية في منطقة البحر الأسود حاليا".



وقال المطور الأوكراني ساخرا من الروس: "معداتهم من القرن العشرين، أجهزتنا من القرن الحادي والعشرين. هناك 100 عام بيننا".