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عربي-دولي
يوميا.. هذا عدد الولادات في مصر
Lebanon 24
31-07-2023
|
02:38
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أعلن وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار أن عدد المصريين وصل إلى 105 ملايين نسمة، مشيرا إلى أن عدد الولادات اليومي في البلاد يقترب من 6 آلاف ولادة.
كلام عب دالغفار جاء خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد للإعلان عن تفاصيل الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 من شهر أيلول المقبل تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
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وقال الوزير إن معدل الإنجاب اليومي في مصر بلغ 5650 طفلا يوميا، وهو ما يحتاج إلى معدلات نمو اقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني.
وكشف أن مصر تحتل المرتبة 14 في معدل السكان على مستوى العالم بعدد سكان بلغ 105 ملايين نسمة.(روسيا اليوم)
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