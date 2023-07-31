يوميا.. هذا عدد الولادات في مصر

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أعلن وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار أن عدد المصريين وصل إلى 105 ملايين نسمة، مشيرا إلى أن عدد الولادات اليومي في البلاد يقترب من 6 آلاف ولادة.كلام عب دالغفار جاء خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد للإعلان عن تفاصيل الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 من شهر أيلول المقبل تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.وقال الوزير إن معدل الإنجاب اليومي في مصر بلغ 5650 طفلا يوميا، وهو ما يحتاج إلى معدلات نمو اقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني.وكشف أن مصر تحتل المرتبة 14 في معدل السكان على مستوى العالم بعدد سكان بلغ 105 ملايين نسمة.(روسيا اليوم)