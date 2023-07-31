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عربي-دولي

المخابرات الألمانية تحذر.. هذا ما تفعله الصين داخل البلاد

Lebanon 24
31-07-2023 | 02:50
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قامت وكالة الاستخبارات الألمانية، بتحذير المسؤولين الحكوميين وصناع السياسة من أن الصين تزيد من أنشطة التجسس في البلاد في علامة جديدة على مخاوف الأمن القومي بشأن العلاقات مع القوة الآسيوية العظمى.

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وقالت هيئة مكافحة التجسس إن الإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (IDCPC) لعبت دورًا مركزيًا في هذا الجهد، وحثت المسؤولين الألمان على توخي الحذر في تفاعلهم مع ممثليها.

وجاء في المذكرة "توخي الحذر وضبط النفس بشكل خاص" عند الاتصال بلجنة الحزب الشيوعي الصيني أو أعضائها، مشددة على ضرورة تجنب أي أعمال يمكن تفسيرها على أنها تعاون مع جهاز مخابرات أجنبي بموجب القانون الألماني.

وأدرج تقرير منفصل نشرته الحكومة الألمانية في وقت سابق من هذا الشهر الصين على قائمة الدول "التي تمارس أنشطة تجسس ضخمة" في ألمانيا ، إلى جانب روسيا وإيران وتركيا.(العربية)

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