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عربي-دولي
روما تؤكد: يمكن إيجاد خيار سياسي يحدد نهاية الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
31-07-2023
|
04:26
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أعلن وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروزيتو، اليوم الاثنين، أنه يمكن إيجاد خيار سياسي يحدد نهاية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وقال بأن الوضع على الجبهة "وصل إلى طريق مسدود"، مضيفاً "هو ما يجبرنا على التفكير في الشروط طويلة المدى لإنهاء الحرب".
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وتابع إن "الهجوم المضاد الأوكراني، كما افترض البعض، واجه العديد من الصعوبات.. فالخنادق الروسية تعقد هجمات القوات المسلحة الأوكرانية".
كذلك، قال المسؤول الإيطالي "لذلك، قد يكون خيارًا سياسيًا هو الذي سيحدد نهاية الصراع".
عقد اجتماع في السعودية
تأتي التصريحات الإيطالية بعدما كشف مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، أمس الأحد، عقد اجتماع في السعودية قريبا لمستشاري الأمن القومي من عدة دول بشأن خطة أوكرانية مقترحة للسلام مع روسيا.
وقال يرماك عبر حسابه في "إكس" (تويتر سابقاً)، إن كييف تعمل الآن على إشراك أكبر عدد ممكن من الشركاء الدوليين في الاجتماع المزمع، مشيرا إلى أن اجتماعا مماثلا كان قد عُقد في كوبنهاغن في يونيو الماضي.
بدوره، أكد مستشار وزير الخارجية الأوكراني يفهين ميتنكو، انفتاح كييف على كل مبادرات السلام، مشيدا بدور السعودية في مواصلة تقديم مبادرات للسلام.(العربية)
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