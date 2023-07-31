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عربي-دولي

هل تسللت مجموعة "فاغنر" الى أوروبا؟

Lebanon 24
31-07-2023 | 04:47
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في ظل اشتعال الحرب في أوكرانيا، وارتفاع منسوب التوتر بين موسكو والغرب، جاء تحرك مجموعة فاغنر الروسية داخل بيلاروسيا واقترابها من حدود بولندا، ليزيد المخاوف من اشتعال جبهة أخرى.

المخاوف لم تتوقف عند اشتعال جبهة قتال على حدود بولندا، بل تخطتها مع تحذير الحكومة هناك من احتمالات تسلل مقاتلي فاغنر متنكرين في هيئة مهاجرين إلى داخل القارة الأوروبية.
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فما هي بواعث هذا القلق؟ وهل يوجد تهديد حقيقي في الأفق أم أنها مجرد مخاوف أوروبية؟

من وارسو، قال الباحث في شبكة أونيت والدبلوماسي البولندي السابق فيتولد يوراش، في حديثه لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "سكاي نيوز عربية":

أرى أنه ليس هناك مخاطر لاجتياح وزعزعة الاستقرار من فاغنر لبولندا.
فاغنر ليست لها أسلحة ثقيلة، وحتى لو حصلت عليها، فستبقى أضعف من الجيش البولندي.
لا روسيا ولا بيلاروسيا قادرتان على مهاجمة دولة عضو في في الناتو.
بعض التحركات والاستفزازات قد تحدث، لكنها لن تؤدي إلى حرب كبيرة.
عندما نحلل الوضع، نجد أن الخطر ليس وشيكا.

ومن مينسك، ذكر منسق شبكة الخبراء البيلاروسية "Our Opinion" الدكتور فاديم موجيكو، لـ"غرفة الأخبار" على قناة "سكاي نيوز عربية":

لا أحد يعرف أعداد مقاتلي فاغنر، لأن هناك انتشارا في أماكن مختلفة في عدد من الدول.
مقاتلو فاغنر قد يستخدمون للتحرش بحدود الدول الأخرى.
قد يتم استخدام هؤلاء من أجل مقاتلة طرف في الناتو.
الأمر لا يتعلق بمخاطر حقيقية، أعتقد أن الأمور مسيسة لجذب الانتباه فقط.
لا أستبعد أن يكون هناك تنسيق بين روسيا وبيلاروسيا بخصوص المناورات العسكرية المشتركة.(سكاي نيوز عربية) 
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