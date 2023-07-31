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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يعلن تأييده الكامل لعقوبات انقلاب النيجر

Lebanon 24
31-07-2023 | 05:54
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أبدى مسؤولو الاتحاد الأوروبي "تأييدهم الكامل" لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي لوحت بعقوبات للمسؤولين على الانقلاب العسكري في النيجر.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "يشترك الاتحاد الأوروبي والنيجر في علاقات عميقة تطورت على مدى عقود، والهجوم غير المقبول على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا يعرض هذه الروابط للخطر".
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وأكدت تأييدها قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ودورها النشط من أجل العودة السريعة إلى منصب الرئيس بازوم.

أما مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فقال: "يؤيد الاتحاد الأوروبي جميع الإجراءات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا كرد فعل على الانقلاب في النيجر وسوف ندعمهم بسرعة وحزم".

وأكد أنه من المهم احترام إرادة شعب النيجر، كما عبرت عنها الأصوات.
 
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