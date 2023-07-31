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الكرملين: لا تتوافر حاليا أسس لمحادثات سلام مع أوكرانيا

Lebanon 24
31-07-2023 | 06:14
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أكد الكرملين أنه لا تتوافر حاليا أسس لمحادثات سلام مع أوكرانيا، كما دعا إلى "ضبط النفس" والعودة إلى "الشرعية" في النيجر.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "لا تتوافر حاليا أسس لمحادثات سلام مع أوكرانيا، ونحن بالحاجة لمعرفة الغرض من المحادثات المقبلة المزمع عقدها في السعودية بشأن الحرب في أوكرانيا".
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وأضاف: "لم ينجح الهجوم الأوكراني المضاد على النحو المخطط له، ويجري إهدار موارد الناتو. كما تم اتخاذ جميع الإجراءات للدفاع ضد "الضربات الإرهابية" الأوكرانية".

كما لفت بيسكوف إلى أن "ما يجري في النيجر  يثير قلقاً جدياً"، داعياً إلى عودة الشرعية بأسرع ما أمكن في البلد، وجميع الأطراف إلى ضبط النفس، حتى لا يتسبب ذلك بخسائر بشرية.

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