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عربي-دولي
سفير إيران المعين لدى السعودية: تطوير العلاقات بين البلدين يعود بالنفع على المنطقة
Lebanon 24
31-07-2023
|
09:30
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قال السفير الإيراني لدى السعودية لوكالة تسنيم للأنباء اليوم الاثنين إن تطوير العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران في الخليج سوف يكون مقدمة للتعاون متعدد الأطراف بين الدول.
"تأثيرات مهمة"
كما قال السفير الإيراني علي رضا عنايتي في مقابلة مع الوكالة إن العلاقة بين السعودية وإيران يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على السلام والاستقرار والاستقلال وتعزيز ثقافة الحوار.
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وأضاف "نعتقد أن العمل المنجز بين إيران والسعودية سيعود بالمنفعة على البلدين والمنطقة ومحيط المنطقة".
وأكد خلال المقابلة أن إيران بحاجة لوثائق اقتصادية مشتركة مع السعودية مثل تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع ودعم الاستثمار المتبادل والاتفاقية الجمركية.
تعيين سفير
وفي 22 ايار الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت تعيين علي رضا عنايتي سفيراً لطهران في السعودية.
وكانت السعودية وإيران اتفقتا في 10 اذار الماضي في بكين على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين. (العربية)
المصدر:
العربية
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