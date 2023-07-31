27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
30
o
بشري
27
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ديلي تلغراف: يجب على أوكرانيا الاستعداد لخسارة حاكم البيت الأبيض
Lebanon 24
31-07-2023
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحت عنوان: "ديلي تلغراف: يجب على أوكرانيا الاستعداد لخسارة حاكم البيت الأبيض"، جاء في موقع "الجزيرة":
يقول الكاتب البريطاني ريتشارد كيمب إن الوقت ليس لصالح أوكرانيا في هجومها المضاد الطويل الأمد، فإنها تقاتل ليس فقط ضد أقوى الدفاعات الروسية ولكن أيضا ضد تقلبات طقس أوروبا الشرقية والسياسات الانتخابية الأميركية.
Advertisement
وأوضح كيمب في مقال له بصحيفة ديلي تلغراف أنه لا يمكن التنبؤ بالحرب أكثر من أي نشاط بشري آخر، ولا يمكن لأحد، ولا حتى أولئك الذين يديرون الأحداث في كييف أو موسكو، معرفة ما إذا كانت أوكرانيا ستنجح أو إلى أي مدى. ولكن بعد قضاء شهرين ثمينين في محاولة تشكيل ساحة المعركة، مع اقتراب الخريف، لم يتبق سوى أسابيع قليلة قبل أن يتعثر أي تقدم مدرع. وهذا يعني أن العمليات الهجومية الكبرى يجب أن تتوقف مؤقتا على الأقل حتى بداية فترة التجمد في الشتاء في شرين الثاني المقبل وربما حتى الربيع.
مشكلة أكبر من الشتاء
وأضاف أن هذا مفهوم جيدا وسيتم بناؤه في خطط القتال من قبل كل من أوكرانيا وروسيا. ولكن هناك مشكلة أكبر من الشتاء، الذي يمكن أن يعمل لصالح أي من الجانبين المتحاربين، وهي الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وأوضح أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتمنى أن تنتهي هذه الحرب قبل بدء موسم الانتخابات، لأنه يعلم أنها لا تحظى بالتأييد بين الكثير من سكان الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يؤدي استمرار القتال إلى خسارة الأصوات بدلا من الفوز بها، خاصة إذا ساءت الأمور بالنسبة لأوكرانيا، حيث سيتم إلقاء اللوم على بايدن في صناديق الاقتراع.
قلق آخر
وهناك بالطبع قلق أميركي آخر ربما يكون أكبر من الخوف من معركة مطولة، وهو مستوى الانتصار الأوكراني الذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار الكرملين واحتمال التشرذم والفوضى في جميع أنحاء البلاد مع عواقب جيوستراتيجية كارثية محتملة وأضرار اقتصادية عالمية لا توصف. هذه الرؤية قد تكون أو لا تكون صحيحة، لكنها تبقى في أذهان مسؤولي البيت الأبيض.
وقال الكاتب إن هذا ما يفسر إلى حد ما لماذا كانت واشنطن سخية فقط فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وبما يكفي فقط لتحقيق مستوى معين من النجاح وليس بما يكفي لإلحاق هزيمة صريحة بنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الجزيرة)
المصدر: الجزيرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بـ "هوت شورت" نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها في اليونان.. والجمهور يسأل عن خطيبها (صور)
Lebanon 24
بـ "هوت شورت" نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها في اليونان.. والجمهور يسأل عن خطيبها (صور)
03:53 | 2023-07-31
31/07/2023 03:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "صيرفة" اليوم.. وماذا عن الدولار؟
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "صيرفة" اليوم.. وماذا عن الدولار؟
03:30 | 2023-07-31
31/07/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببكيني مُثير: فنانة لبنانية تنشر صورها على البحر مع ابنتها.. والجمهور يُهاجمها!
Lebanon 24
ظهرت ببكيني مُثير: فنانة لبنانية تنشر صورها على البحر مع ابنتها.. والجمهور يُهاجمها!
03:16 | 2023-07-31
31/07/2023 03:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أُصيب الفنان فضل شاكر باشتباكات عين الحلوة؟
Lebanon 24
هل أُصيب الفنان فضل شاكر باشتباكات عين الحلوة؟
02:20 | 2023-07-31
31/07/2023 02:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مكتب نصرالله.. هذا ما جرى خلال معركة عين الحلوة
Lebanon 24
داخل مكتب نصرالله.. هذا ما جرى خلال معركة عين الحلوة
03:15 | 2023-07-31
31/07/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:30 | 2023-07-31
العلاقات الجزائرية الروسية إلى المزيد من التناغم والانسجام
18:00 | 2023-07-31
المُقداد: الاحتلال الأميركي في سوريا لا يمكن أن يستمرّ
16:57 | 2023-07-31
"الوضع يمكن أن ينفجر".. وزيرٌ إسرائيلي يُطلق تحذيراً عاجلاً
16:49 | 2023-07-31
من بيروت.. هذا ما أكّده المجتمعون في المؤتمر القومي العربي
16:33 | 2023-07-31
قتلى بضربة روسية على "مسقط رأس زيلينسكي"
16:00 | 2023-07-31
في ضربة لميلوني.. انكماش مفاجئ للاقتصاد الإيطالي
فيديو
"غزل" بين ناصيف زيتون وإحدى معجباته على المسرح.. وشاهدوا كيف غنى بالتركية (فيديو)
Lebanon 24
"غزل" بين ناصيف زيتون وإحدى معجباته على المسرح.. وشاهدوا كيف غنى بالتركية (فيديو)
04:54 | 2023-07-31
01/08/2023 01:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
04:14 | 2023-07-30
01/08/2023 01:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:54 | 2023-07-30
01/08/2023 01:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24