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عربي-دولي
بيسكوف يتحدث عن مصير بيان القمة الروسية الإفريقية بشأن أوكرانيا
Lebanon 24
31-07-2023
|
11:30
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ذكر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه بعد بحث أزمة أوكرانيا في قمة "روسيا إفريقيا" أعدت موسكو مشروع بيان وسلمته لجنوب إفريقيا التي كان رئيسها هو صاحب المبادرة لإصدار البيان.
جاء ذلك في تصريح بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا سينشر بيان حول أوكرانيا في أعقاب القمة الروسية الإفريقية التي اختتمت أعمالها في بطرسبورغ يوم الجمعة الماضي.
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في وقت سابق، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع زعماء أفارقة على هامش القمة، تطورات الوضع في أوكرانيا. وقال بيسكوف حينها للصحفيين إنه يجري إعداد بيان مشترك مقتضب عقب الاجتماع سينشر بعد التوصل إلى اتفاق على نصه.
وقال بيسكوف اليوم: "في الواقع، كان هناك تفاهم على أن النقاط الأساسية للمناقشة التي جرت، سيتم نشرها في شكل بيان مكتوب، وهذه ليست وثيقة تستوجب التوقيع".
وتابع: "وبما أن السيد (رئيس جنوب إفريقيا سيريل) رامافوزا هو صاحب هذه المبادرة، فقد أعد الجانب الروسي مسودته الخاصة به لمثل هذا البيان، وسلمها لوفد جنوب إفريقيا قبل مغادرته بطرسبورغ".
وأضاف: "حالما يكون هناك فهم مشترك ويتم الاتفاق على النص، سيقوم الجانب الجنوب إفريقي بنشره". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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