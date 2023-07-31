Advertisement

عربي-دولي

بيسكوف يتحدث عن مصير بيان القمة الروسية الإفريقية بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
31-07-2023 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1093014-638264151665486952.jpg
Doc-P-1093014-638264151665486952.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه بعد بحث أزمة أوكرانيا في قمة "روسيا إفريقيا" أعدت موسكو مشروع بيان وسلمته لجنوب إفريقيا التي كان رئيسها هو صاحب المبادرة لإصدار البيان.

جاء ذلك في تصريح بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا سينشر بيان حول أوكرانيا في أعقاب القمة الروسية الإفريقية التي اختتمت أعمالها في بطرسبورغ يوم الجمعة الماضي.
Advertisement

في وقت سابق، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع زعماء أفارقة على هامش القمة، تطورات الوضع في أوكرانيا. وقال بيسكوف حينها للصحفيين إنه يجري إعداد بيان مشترك مقتضب عقب الاجتماع سينشر بعد التوصل إلى اتفاق على نصه.

وقال بيسكوف اليوم: "في الواقع، كان هناك تفاهم على أن النقاط الأساسية للمناقشة التي جرت، سيتم نشرها في شكل بيان مكتوب، وهذه ليست وثيقة تستوجب التوقيع".

وتابع: "وبما أن السيد (رئيس جنوب إفريقيا سيريل) رامافوزا هو صاحب هذه المبادرة، فقد أعد الجانب الروسي مسودته الخاصة به لمثل هذا البيان، وسلمها لوفد جنوب إفريقيا قبل مغادرته بطرسبورغ".

وأضاف: "حالما يكون هناك فهم مشترك ويتم الاتفاق على النص، سيقوم الجانب الجنوب إفريقي بنشره". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-07-31
18:00 | 2023-07-31
16:57 | 2023-07-31
16:49 | 2023-07-31
16:33 | 2023-07-31
16:00 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24