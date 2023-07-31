بكين تعلن عن موعد أول تدريب مع سلاح الجو الإماراتي

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قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الاثنين، إن الصين والإمارات ستجريان تدريبا مشتركا للقوات الجوية في اب في منطقة شينجيانغ غرب الصين.وأفادت قالت الوزارة في بيان مقتضب بأن "مناورات "درع الصقر 2023"، ستكون أول تدريب بين سلاح الجو في البلدين"، مبينة أن هذا التدريب يهدف إلى "تعزيز التبادلات العملية والتعاون بين القوات المسلحة في كلا البلدين وإلى تعزيز التفاهم والثقة المشتركين".ولم تذكر الوزارة في بيانها عديد الوحدة الإماراتية التي ستشارك في التدريب أو مدته ونطاقه.وشاركت الإمارات، الحليف التقليدي للولايات المتحدة، في العديد من التدريبات العسكرية مع القوات الأمريكية، بما في ذلك مناورة الاتحاد الحديدي السنوية، والتي جرت نسختها الأخيرة في مايو.ويستخدم الجيش الإماراتي أيضا العديد من الأسلحة والمعدات الأمريكية، مثل نظام Thaad المضاد للصواريخ وطائرات الهليكوبتر الهجومية AH-64 Apache.أما الأسلحة الرئيسية المصنوعة في الصين التي تستخدمها الإمارات هي الطائرات المقاتلة بدون طيار مثل Wing Loong 1 وWing Loong 2، التي تصنعها شركة Chengdu Aircraft Industry Group، وهي شركة طيران مملوكة بشكل غير مباشر للحكومة الصينية. (روسيا اليوم)