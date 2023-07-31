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عربي-دولي

بين تونس وليبيا.. حصيلة ضحايا الهجرة غير الشرعية ترتفع

Lebanon 24
31-07-2023 | 13:06
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أعلن جهاز حرس الحدود الليبي، الاثنين، عثوره على جثتين جديدتين لمهاجرين غير نظاميين بـ"القاطع الحدودي العسة"، قرب الحدود مع تونس.

ويأتي إعلان السلطات الليبية ليرفع من حصيلة المهاجرين الذين قضوا في الصحراء بين ليبيا وتونس إلى 19، بعد أن أفادت منظمات إنسانية ليبية بأن 17 مهاجرا قضوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
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وفي الأسبوعين الأخيرين، يقول حرس الحدود الليبيون، إنهم انقذوا مئات المهاجرين الذين نقلتهم السلطات التونسية، على ما يؤكدون، إلى الحدود عند مستوى بلدة العسة، على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب طرابلس.

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