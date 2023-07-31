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السنغال تحل حزباً معارضاً بتهمة "التمرد"

Lebanon 24
31-07-2023 | 13:42
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أعلنت الحكومة السنغالية، اليوم، حل حزب المعارض عثمان سونكو، بعد أقل من ساعتين على اتهامه بـ"الدعوة الى التمرد والتآمر" ضد الدولة وتوقيفه.

وقال وزير الداخلية أنطوان ديوم، في بيان: "تم حل حزب باستيف السياسي بموجب مرسوم".
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وأشار الى أن هذا القرار يعود الى دعوات "متكررة" لـ"حركات تمرد" أسفرت على قوله عن عدد كبير من القتلى بين اذار 2021 وحزيران 2023.


وكانت النيابة العامة السنغالية قد اتهمت المعارض عثمان سونكو، السبت، بالدعوة إلى التمرد ضد الدولة وتهم أخرى، وذلك بعد شهرين من محاكمته في قضية منفصلة بتهمة الاغتصاب.
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