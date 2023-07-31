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عربي-دولي

"قمة سلام" في جدة.. واشنطن تؤكد مشاركتها

Lebanon 24
31-07-2023 | 14:34
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ملير أن مسؤولين حكوميين أميركيين سيحضرون "قمة سلام" بشأن أوكرانيا، في السعودية.
 
 
وتابع في تصريح اليوم، أنه لا يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل.
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وكان مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد تقارير عن استضافة المملكة العربية السعودية قمة سلام على الأرجح هذا الأسبوع في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، بغية استشراف طريقة لبدء مفاوضات هدفها إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.


ونقل موقع "بوليتيكو" عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الدول التي ستشارك في القمة تشمل أوكرانيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا ودولا أخرى، متوقعا أن يحضر مسؤول رفيع المستوى من الإدارة الأميركية.

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