واشنطن تكشف معطيات عن انقلاب النيجر

أشارت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إلى انها تعتقد أن ما حصل في النيجر هو "محاولة للسيطرة على الحكم لكنها لم تنجح بالكامل وهناك فرصة ضيقة للتراجع عنها".



وأعلنت المسؤولة في تصريحاتها أن العديد من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" تشعر "بأنه طفح الكيل، وأنها تريد الدفاع عن الديمقراطية في منطقتها"، مشيرة إلى أن "شعب النيجر وكبار المسؤولين العسكريين هناك لم يكونوا داعمين لما حصل، ومن الواضح أن المنطقة ليست داعمة له كذلك".

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وقالت: "نحن على اتصال بالرئيس محمد بازوم، ومع قادة عسكريين في النيجر، وهدفنا دعم جهود "إيكواس" للتراجع عن محاولة السيطرة على الحكم وإعادة الحكومة الديمقراطي".



هذا وأعربت المسؤولة الأميركية عن مخاوف من تهديد "إيكواس" بالتدخل عسكريا، قائلة إن "هذه مسألة حساسة، وقد يكون رد فعل الحرس الجمهوري هو قتل الرئيس". وأضافت: "إذا فشلت كل الجهود وحكمنا أن ما حصل في النيجر هو انقلاب فسنقوم بتطبيق القانون".



وأعلنت أن الوجود العسكري والدبلوماسي الأميركي في النيجر سيتحدد في الأيام المقبلة.

كما أشارت الى أن "كل من تحدثنا إليهم في النيجر والمنطقة لا يعتقدون أن ما حصل في النيجر له علاقة بـ"فاغنر" والروس".