قتلى بضربة روسية على "مسقط رأس زيلينسكي"

أصابت ضربة روسية، اليوم، مبنى سكنيا في أوكرانيا، موقعة ستة قتلى وعشرات الجرحى.



واستُهدفت مدينة كريفي ريغ مسقط رأس الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، الواقعة في وسط البلاد بصاروخين روسيين.

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ودمر أحد الصاروخين قسما كاملا من مبنى، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم فتاة تبلغ عشر سنوات ووالدتها، وإصابة 75 بجروح، بحسب المسؤول عن الإدارة العسكرية لهذه المدينة، أولكسندر فيلكول.



وأضاف ان معظم الجرحى يعالجون في منازلهم، ويبقى 20 منهم "في المستشفى" بينهم اثنان "في حال الخطر".



أما الصاروخ الثاني فقد أصاب مبنى مؤسسة تعليمية.