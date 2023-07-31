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عربي-دولي
"الوضع يمكن أن ينفجر".. وزيرٌ إسرائيلي يُطلق تحذيراً عاجلاً
Lebanon 24
31-07-2023
|
16:57
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حذّر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت في اجتماع مغلق للجنة الشؤون الخارجية والأمن في تل أبيب، اليوم الاثنين، من أن إسرائيل تمرُّ "في وضع يمكن أن ينفجر على جميع الجبهات".
وأشار في الاجتماع الذي حضره قادة المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وقائد العسكريين ، ورئيس قسم العمليات، الجنرال عوديد باسيوك، الذين سلطوا الضوء على الجهود المبذولة للحد من ظاهرة تعليق الخدمة الاحتياطية، إلى أن "الجيش يتصرف على أنه في عملية عسكرية وسط تنفيذ تقييمات منتظمة للوضع".
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ولفتت إلى أنَّ "الجيش الإسرائيلي قادر على القيام بأي مهمة"، موضحاً أن "هناك ضرراً بالمرونة الوطنية بسبب الانقسام العميق وقد يتحول هذا إلى هجوم على الأمن".
وفي الأسبوع المنصرم، تطرق رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هيرسي هاليفي، إلى الجدل الدائر حول خطة التغييرات القضائية، وقال: "يجب أن نجمع جنود الاحتياط الأعزاء علينا، للمساهمة في أمن إسرائيل. حتى أولئك الذين اتخذوا قرارا بعدم الظهور، فإن تساهل يحتاجون إليكم".
وتابع: "معاً فقط سنحمي المنزل. سنقوم بالتدريب والاستعداد والعمل معاً. سنختار الوقوف بحزم في مواجهة تحديات هذا الوقت المعقد. لدينا مسؤولية كبيرة".
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