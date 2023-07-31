Advertisement

عربي-دولي

المُقداد: الاحتلال الأميركي في سوريا لا يمكن أن يستمرّ

Lebanon 24
31-07-2023 | 18:00
A-
A+
Doc-P-1093160-638264473992220733.jpg
Doc-P-1093160-638264473992220733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في طهران أمس، الجيش الأميركي إلى الانسحاب من سورية قبل إجباره على ذلك، في حين كشفت موسكو عن احتكاك جوي جديد بين مقاتلاتها والطائرات الأميركية فوق الأجواء السورية.
Advertisement
وقال المقداد إنه "من الأفضل للجيش الأميركي أن ينسحب من الأراضي السورية قبل أن يُجبر على ذلك"، مضيفاً أن "الاحتلال الأميركي في سورية لا يمكن أن يستمر، والشعب السوري لن يتحمل ذلك إلى ما لا نهاية".
إلى ذلك، أكد المقداد أن "الأشقاء العرب لن يخضعوا للابتزاز الغربي"، موضحاً أنه "بعد انضمام سورية للجهد العربي في قمة جدة أصيبت الولايات المتحدة بالهيستريا، وأصبحت تدين الدول العربية على قراراتها، وكأنها عضو في الجامعة العربية، بهدف إعادة العجلة للخلف".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:08 | 2023-08-01
01:55 | 2023-08-01
01:43 | 2023-08-01
01:38 | 2023-08-01
01:04 | 2023-08-01
00:41 | 2023-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24