المُقداد: الاحتلال الأميركي في سوريا لا يمكن أن يستمرّ

دعا وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في طهران أمس، الجيش الأميركي إلى الانسحاب من سورية قبل إجباره على ذلك، في حين كشفت موسكو عن احتكاك جوي جديد بين مقاتلاتها والطائرات الأميركية فوق الأجواء السورية.

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وقال المقداد إنه "من الأفضل للجيش الأميركي أن ينسحب من الأراضي السورية قبل أن يُجبر على ذلك"، مضيفاً أن "الاحتلال الأميركي في سورية لا يمكن أن يستمر، والشعب السوري لن يتحمل ذلك إلى ما لا نهاية".

إلى ذلك، أكد المقداد أن "الأشقاء العرب لن يخضعوا للابتزاز الغربي"، موضحاً أنه "بعد انضمام سورية للجهد العربي في قمة جدة أصيبت الولايات المتحدة بالهيستريا، وأصبحت تدين الدول العربية على قراراتها، وكأنها عضو في الجامعة العربية، بهدف إعادة العجلة للخلف".



