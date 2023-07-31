العلاقات الجزائرية الروسية إلى المزيد من التناغم والانسجام



Advertisement وتلغي الزيارة آخر مسافات الأمان التي يراهن عليها الغرب لتحقيق اختراق في التقارب المتسارع بين الجزائر وروسيا، كما تبدد المناورة الجزائرية لإقناع الغرب بالحياد بينه وبين روسيا.

وتأتي الزيارة لتثير تساؤلات غربية بشأن عزم الجزائر على المضي قدما في عقد صفقة سلاح كبرى مع روسيا كان قد تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب مخاوف من ردود فعل عنيفة خاصة من الولايات المتحدة.

وتجدّد زيارة شنقريحة إلى روسيا مخاوف وتوجس الأوروبيين والأميركيين من التعاون العسكري بين موسكو والجزائر وإمكانية إبرام صفقات تسليح جديدة بعدما خف الحديث عنها خلال الأشهر الأخيرة، ولم تكن مطروحة حتى خلال زيارة تبون إلى موسكو، بسبب الضغوط التي يُحْتمل أن الغرب مارسها على الجزائر. كشفت وزارة الدفاع الجزائرية الإثنين أن قائد أركان الجيش الجنرال سعيد شنقريحة شرع في زيارة إلى روسيا، في أعقاب محطتين بارزتين في مسار العلاقات الجزائرية – الروسية، وهما الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى موسكو في يونيو الماضي والقمة الروسية – الأفريقية.وتلغي الزيارة آخر مسافات الأمان التي يراهن عليها الغرب لتحقيق اختراق في التقارب المتسارع بين الجزائر وروسيا، كما تبدد المناورة الجزائرية لإقناع الغرب بالحياد بينه وبين روسيا.وتأتي الزيارة لتثير تساؤلات غربية بشأن عزم الجزائر على المضي قدما في عقد صفقة سلاح كبرى مع روسيا كان قد تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب مخاوف من ردود فعل عنيفة خاصة من الولايات المتحدة.وتجدّد زيارة شنقريحة إلى روسيا مخاوف وتوجس الأوروبيين والأميركيين من التعاون العسكري بين موسكو والجزائر وإمكانية إبرام صفقات تسليح جديدة بعدما خف الحديث عنها خلال الأشهر الأخيرة، ولم تكن مطروحة حتى خلال زيارة تبون إلى موسكو، بسبب الضغوط التي يُحْتمل أن الغرب مارسها على الجزائر.

وتتزامن زيارة شنقريحة إلى روسيا مع الانقلاب العسكري في دولة النيجر التي تقتسم مع الجزائر حدودا برية تقدر بنحو ألف كيلومتر، وهو الانقلاب الذي أدانته الجزائر في بداية الأمر ثم التزمت تجاهه الصمت رغم ما يشكله من تحول وتأثير على مصالحها في المنطقة.

ومع وجود تكهنات بوقوف روسيا وراء انقلاب العسكر في النيجر، في إطار إستراتيجية قصقصة نفوذ فرنسا في أفريقيا عبر سحب البساط من تحت أقدام أنظمة سياسية موالية لها وتنصيب أخرى تجاهر بولائها للروس، فإن مراقبين لا يستبعدون أن تكون الزيارة فرصة أمام الروس لتقديم ضمانات إلى الجزائر للحفاظ على مصالحها مقابل عدم رفضها التغييرات الجارية في نيامي.

وتتّجه العلاقات الجزائرية – الروسية إلى المزيد من التناغم والانسجام، مما يزيد من صعوبة تفكيكها بالنسبة إلى الغرب، ويكرس التحولات الجيوسياسية في المنطقة بشكل يصنف الجزائر في خانة القوى الموالية للمعسكر الشرقي، رغم قربها الجغرافي من أوروبا وإلحاح الولايات المتحدة على عدم الانحياز لصالح خصميها الروسي والصيني. (العرب)