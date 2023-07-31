28
o
بيروت
30
o
طرابلس
31
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
العلاقات الجزائرية الروسية إلى المزيد من التناغم والانسجام
Lebanon 24
31-07-2023
|
18:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وزارة الدفاع الجزائرية الإثنين أن قائد أركان الجيش الجنرال سعيد شنقريحة شرع في زيارة إلى روسيا، في أعقاب محطتين بارزتين في مسار العلاقات الجزائرية – الروسية، وهما الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى موسكو في يونيو الماضي والقمة الروسية – الأفريقية.
Advertisement
وتلغي الزيارة آخر مسافات الأمان التي يراهن عليها الغرب لتحقيق اختراق في التقارب المتسارع بين الجزائر وروسيا، كما تبدد المناورة الجزائرية لإقناع الغرب بالحياد بينه وبين روسيا.
وتأتي الزيارة لتثير تساؤلات غربية بشأن عزم الجزائر على المضي قدما في عقد صفقة سلاح كبرى مع روسيا كان قد تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب مخاوف من ردود فعل عنيفة خاصة من الولايات المتحدة.
وتجدّد زيارة شنقريحة إلى روسيا مخاوف وتوجس الأوروبيين والأميركيين من التعاون العسكري بين موسكو والجزائر وإمكانية إبرام صفقات تسليح جديدة بعدما خف الحديث عنها خلال الأشهر الأخيرة، ولم تكن مطروحة حتى خلال زيارة تبون إلى موسكو، بسبب الضغوط التي يُحْتمل أن الغرب مارسها على الجزائر.
وتتزامن زيارة شنقريحة إلى روسيا مع الانقلاب العسكري في دولة النيجر التي تقتسم مع الجزائر حدودا برية تقدر بنحو ألف كيلومتر، وهو الانقلاب الذي أدانته الجزائر في بداية الأمر ثم التزمت تجاهه الصمت رغم ما يشكله من تحول وتأثير على مصالحها في المنطقة.
ومع وجود تكهنات بوقوف روسيا وراء انقلاب العسكر في النيجر، في إطار إستراتيجية قصقصة نفوذ فرنسا في أفريقيا عبر سحب البساط من تحت أقدام أنظمة سياسية موالية لها وتنصيب أخرى تجاهر بولائها للروس، فإن مراقبين لا يستبعدون أن تكون الزيارة فرصة أمام الروس لتقديم ضمانات إلى الجزائر للحفاظ على مصالحها مقابل عدم رفضها التغييرات الجارية في نيامي.
وتتّجه العلاقات الجزائرية – الروسية إلى المزيد من التناغم والانسجام، مما يزيد من صعوبة تفكيكها بالنسبة إلى الغرب، ويكرس التحولات الجيوسياسية في المنطقة بشكل يصنف الجزائر في خانة القوى الموالية للمعسكر الشرقي، رغم قربها الجغرافي من أوروبا وإلحاح الولايات المتحدة على عدم الانحياز لصالح خصميها الروسي والصيني.
(العرب)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بـ "هوت شورت" نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها في اليونان.. والجمهور يسأل عن خطيبها (صور)
Lebanon 24
بـ "هوت شورت" نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها في اليونان.. والجمهور يسأل عن خطيبها (صور)
03:53 | 2023-07-31
31/07/2023 03:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببكيني مُثير: فنانة لبنانية تنشر صورها على البحر مع ابنتها.. والجمهور يُهاجمها!
Lebanon 24
ظهرت ببكيني مُثير: فنانة لبنانية تنشر صورها على البحر مع ابنتها.. والجمهور يُهاجمها!
03:16 | 2023-07-31
31/07/2023 03:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "صيرفة" اليوم.. وماذا عن الدولار؟
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "صيرفة" اليوم.. وماذا عن الدولار؟
03:30 | 2023-07-31
31/07/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أُصيب الفنان فضل شاكر باشتباكات عين الحلوة؟
Lebanon 24
هل أُصيب الفنان فضل شاكر باشتباكات عين الحلوة؟
02:20 | 2023-07-31
31/07/2023 02:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مع انتهاء ولاية سلامة.. هذا ما سجّله سعر صرف الدولار عصراً
Lebanon 24
مع انتهاء ولاية سلامة.. هذا ما سجّله سعر صرف الدولار عصراً
09:57 | 2023-07-31
31/07/2023 09:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:08 | 2023-08-01
النيجر تعلق تصدير اليورانيوم.. ما هو موقف فرنسا؟
01:55 | 2023-08-01
بعد موسكو.. روسيا تحبط هجوما بمسيّرات أوكرانية على سفن في البحر الأسود
01:43 | 2023-08-01
تجارب نووية عبر التاريخ... عدد من الضحايا ومحاولات للاخفاء
01:38 | 2023-08-01
عذبوها وباعوها كجارية بـ 140 دولاراً.. هذه قصة "علا" ابنة الـ 11 عاماً
01:04 | 2023-08-01
الغاز الروسي... دولة تستمر في الاعتماد عليه
00:41 | 2023-08-01
دوي إطلاق نار في بوركينا فاسو.. ماذا يحصل؟
فيديو
"غزل" بين ناصيف زيتون وإحدى معجباته على المسرح.. وشاهدوا كيف غنى بالتركية (فيديو)
Lebanon 24
"غزل" بين ناصيف زيتون وإحدى معجباته على المسرح.. وشاهدوا كيف غنى بالتركية (فيديو)
04:54 | 2023-07-31
01/08/2023 09:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
04:14 | 2023-07-30
01/08/2023 09:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:54 | 2023-07-30
01/08/2023 09:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24