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عربي-دولي

الصين ستبدأ تدريبات مشتركة للقوّات الجوية مع الإمارات في آب

Lebanon 24
31-07-2023 | 18:59
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أعلنت وزارة الدفاع الصينية أمس، أنها ستبدأ تدريبات مشتركة للقوات الجوية مع دولة الإمارات في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم شمال غرب الصين الشهر المقبل. وبحسب الوزارة، ستكون تدريبات "فالكون شيلد 2023" أول تدريبات مشتركة بين القوات الجوية للبلدين، وهي تهدف إلى تعميق التبادلات البراغماتية والتعاون بين الجيشين وتعزيز التفاهم والثقة على نحو مشترك.
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ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ المظليين الصينيين إلى شحذ مهاراتهم، والسعي لتشكيل قوة جاهزة للقتال وقادرة على تحقيق النصر، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس، خلال زيارة الفلبين، إن استعراض الصين لقوتها العسكرية، بما في ذلك في مضيق تايوان، يؤثر على المنطقة وقد ينجم عنه تداعيات عالمية.

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