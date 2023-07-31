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عربي-دولي

أميركا لا تشجع شن هجمات داخل روسيا... هذا ما اعلنه البيت الأبيض

Lebanon 24
31-07-2023 | 23:15
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قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لشبكة سي.إن.إن إن الولايات المتحدة لا تشجع شن هجمات داخل روسيا أو تسهل القيام بذلك.

وكانت طائرات مسيرة معادية وصلت إلى وسط موسكو خلال الأشهر القليلة الماضية.
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ولم تقع أي أضرار جسيمة أو خسائر في الأرواح خلال تلك الهجمات، لكن مسؤولا أوكرانيا كبيرا قال الأسبوع الماضي إن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من هذه الهجمات.(سكاي نبوز عربية) 
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