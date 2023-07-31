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عربي-دولي
بعد 24 شكوى.. إزالة شعار "إكس" من فوق سطح شركة تويتر!
Lebanon 24
31-07-2023
|
23:28
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بعد شكاوى، أُزيل شعار "إكس" المضيء العملاق من أعلى برج شاهق في سان فرانسيسكو يوجد فيه المقر الرئيسي لشركة إكس لتطبيقات التراسل المملوكة للملياردير إيلون ماسك والمعروفة سابقا باسم تويتر.
وسجلت إدارة المباني بالمدينة 24 شكوى تتعلق بالشعار الكبير الذي وضع يوم الجمعة الماضي فوق سطح مقر الشركة بوسط مدينة سان فرانسيسكو وأثار استياء الجيران الذين شكوا من الأضواء المزعجة بالنسبة لهم.
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جاءت هذه الخطوة في أعقاب منشور كتبه ماسك الذي استحوذ على الشركة في تشرين الأول مقابل 44 مليار دولار وأعلن فيه أن مقر الشركة التي تحول اسمها مؤخرا إلى (إكس) سيبقى في سان فرانسيسكو على الرغم من "دوامة الموت، إذ غادرت الشركة تلو الأخرى (المدينة) أو تغادرها".
وكتب ماسك "سان فرانسيسكو الجميلة.. رغم أن الآخرين يتخلون عنك .. سنبقى أصدقاء لك على الدوام".
لكن شعار إكس العملاق لم يبق كثيرا في مكانه.
وقال متحدث باسم إدارة التفتيش على المباني في المدينة عبر رسالة بالبريد الإلكتروني أمس الاثنين "هذا الصباح، لاحظ مفتشو المبنى أن الشعار يجري تفكيكه". وأضاف "سيجري تقدير رسوم على مالك العقار لقيامه بتركيب شعار مضيء غير مصرح به" .
كان سكان محليون سجلوا في مطلع الأسبوع مقطع فيديو يصور الشعار العملاق المضيء والمتوهج، وانتقد بعضهم الأضواء المزعجة الصادرة منه.(سكاي نيوز)
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