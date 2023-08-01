شروط جديدة لدخول الاتحاد الأوروبي.. إليكم التفاصيل

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أعلن الاتحاد الأوروبي تغيير قواعد وشروط سفر حاملي الجوازات الأميركية الذين اعتادوا على زيارة دول أوروبا من دون الحاجة إلى كثير من الأوراق الإضافية وذلك اعتبارا من عام 2024، بحسب موقع إخبارية.وأوضح موقع أكسيوس أن قواعد السفر الجديدة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي تشترط على المسافرين من 60 دولة معفاة من التأشيرات لأوروبا الحصول على تصريح جديد عبر نظام معلومات السفر الأوروبي والترخيص ETIAS "إتياس" بدءا من عام 2024.وأشار موقع "أن بي أر" إلى أنه سيتم تطبيق القواعد الجديدة على المسافرين من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، من بين دول أخرى بهدف تعزيز الأمن الداخلي لأوروبا ولمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة وأوروبا. وأكدت أنه مشابه جدا للنظام الإلكتروني لتصريح السفر أو ESTA الذي نفذته الولايات المتحدة في عام 2008.وذكر الموقع أن نموذج ETIAS ليس متعلقا بالعمل أو العيش في أوروبا، لكنه مخصص للرحلات قصيرة المدى، التي تصل إلى 90 يوما.وأوضح أنه هناك 30 دولة أوروبية في المجمل على قائمة الوجهات المتأثرة، بما في ذلك تلك الموجودة في "منطقة شنغن"، وعددها 27 دولة أوروبية.ووفقا لآخر تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي حول بيانات الإرهاب، اعتقلت سلطات إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي حوالي 388 مشتبها بهم في جرائم تتعلق بالإرهاب في عام 2021، أكثر من نصفهم متهمون بالارتباط بجماعات جهادية مقرها في الخارج، بحسب الموقع.وتقول المفوضية الأوروبية إن نظام ETIAS قد يكون له تأثير إضافي يتمثل في تقليص الهجرة غير النظامية أو غير الشرعية، لكن الشيء الوحيد الذي لا يهدف النموذج إلى فعله بالتأكيد هو تراجع السياحة بشكل عام.وذكر موقع "أكسيوس" أنه رغم عدم الإعلان عن تاريخ الإطلاق الدقيق للتطبيق بعد، فمن المتوقع أن يكون ETIAS جاهزا للعمل في عام 2024 في الاتحاد الأوروبي.وأشارت "ذا هيل" إلى أن هذه الإجراءات ليست تأشيرة بالمعنى الدقيق، بل هي تصريح سفر، لكنها تتطلب القليل من العمل الإضافي الذي سيحتاج المسافر إلى إكماله قبل الخروج في إجازة.ووفقا لأكسيوس، سيحتاج المسافرون إلى ملء استمارة طلب ETIAS ودفع رسم بسيط قدره 7 يورو، حوالي 8 دولارات، ثم إضافة البيانات الشخصية مثل الاسم، وتاريخ الميلاد، والجنسية، والعنوان، والأسماء الأولى للوالدين، ومعلومات الاتصال، ومستوى التعليم، والوظيفة، من بين تفاصيل أخرى حول خطط سفرهم.(الحرة)