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وزير مالية النيجر يجهش بالبكاء؟ ما هي صحة هذا الفيديو

Lebanon 24
01-08-2023 | 00:18
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بعد أيام على الانقلاب العسكري في النيجر، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه يظهر وزير المالية في البلاد وهو يبكي بعد أن أعطي "مهلة لشرح ملابسات الوضع المالي المتدهور".

في التفاصيل، يصوّر الفيديو رجلاً جالساً على منصة خلف مايكروفون وهو يجهش بالبكاء ويمسح دموعه، وفق فرانس برس.
فيما علّق ناشرو الفيديو بالقول: "بعد الانقلاب في النيجر، مُنح وزير المالية 48 ساعة لتوضيح أين ذهبت الأموال المفقودة في البلاد أو سيواجه الإعدام رمياً بالرصاص".
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كما حصد المقطع آلاف التفاعلات عبر وسائل التواصل.

فيديو قديم لوزير العدل السابق
إلا أن الفيديو لا علاقة له بالتطورات الأخيرة، وهو منشور عام 2021 على أنه لبكاء وزير العدل السابق في النيجر مارو أمادو.

فالتفتيش عنه، يرشد إليه منشوراً في كانون الأول 2021 على صفحات نيجيرية على فيسبوك، مرفقة بتعليقات أنها لوزير العدل في النجير ماورو أمادو وهو يبكي.
 
ومجرد نشر هذا الفيديو قبل نحو عامين ينفي أن يكون على صلة بالانقلاب وتبعاته.
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