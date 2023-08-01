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عربي-دولي
دوي إطلاق نار في بوركينا فاسو.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
01-08-2023
|
00:41
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سمع دوي طلقات نارية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء وسط عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو بالقرب من قاعدة جوية، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وسُمع إطلاق النار في حوالي الساعة 12:45 صباحًا (0045 بتوقيت غرينتش) في قلب المدينة، بعد عشرة أشهر من الانقلاب، وهو الثاني في أقل من عام في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا التي تعاني من الإرهاب.(سكاي نيوز)
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