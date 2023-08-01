Advertisement

عربي-دولي

دوي إطلاق نار في بوركينا فاسو.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
01-08-2023 | 00:41
A-
A+
Doc-P-1093207-638264726206690552.png
Doc-P-1093207-638264726206690552.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سمع دوي طلقات نارية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء وسط عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو بالقرب من قاعدة جوية، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وسُمع إطلاق النار في حوالي الساعة 12:45 صباحًا (0045 بتوقيت غرينتش) في قلب المدينة، بعد عشرة أشهر من الانقلاب، وهو الثاني في أقل من عام في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا التي تعاني من الإرهاب.(سكاي نيوز)
Advertisement


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:08 | 2023-08-01
01:55 | 2023-08-01
01:43 | 2023-08-01
01:38 | 2023-08-01
01:04 | 2023-08-01
00:28 | 2023-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24