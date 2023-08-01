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عربي-دولي

بعد موسكو.. روسيا تحبط هجوما بمسيّرات أوكرانية على سفن في البحر الأسود

Lebanon 24
01-08-2023 | 01:55
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أكدت روسيا، اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على سفن بحرية روسية في البحر الأسود.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها: هاجمت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية سفينتين روسيتين في البحر الأسود على مسافة 340 كيلومترا جنوب غربي سيفاستوبول. جرى تدمير المسيرات وإحباط الهجوم. السفن كانت في المنطقة للسيطرة على مرور السفن الأخرى."
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مسيّرات تستهدف موسكو
يأتي هذا الهجوم بعد ساعات قليلة من استهداف طائرات مسيرة برجا تجاريا في حي الأعمال بوسط العاصمة الروسية موسكو.
كتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تطبيق تلغرام: "جرى إسقاط طائرات مسيّرة عدة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي خلال محاولتها التحليق فوق موسكو. إحدى هذه الطائرات اصطدمت بالبرج نفسه في حي موسكو سيتي كما حدث في المرة الأخيرة. واجهة المبنى في الطابق 21 تضررت".   

وبعد وقت قصير، أفادت "تاس" بإغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو لفترة وجيزة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.(سكاي نيوز)



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