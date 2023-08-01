مقتل 17 عاملا بعد انهيار رافعة في الهند

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قضى 17 عاملا على الأقل في غرب الهند، بعد انهيار رافعة فوق طريق سريع قيد الإنشاء خارج مدينة بومباي، حسبما أفاد مسؤولون في الهيئة المسؤولة عن الاستجابة للكوارث.وسقطت الرافعة على ألواح إسمنت كبيرة ليلا، وتطاير الحطام فيما كان العمال يعملون على طريق سامرودهي السريع في ولاية ماهاراشترا، بحسب الوكالة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث.وقالت الهيئة إنه تم انتشال 17 جثة ونقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى.وأظهر مقطع فيديو نشرته الوكالة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث عناصر إنقاذ يبحثون في أكوام من العوارض الفولاذية المحطمة في موقع البناء في تاني في ضواحي بومباي.ويعد طريق سامرودهي السريع الذي يربط بومباي بمدينة ناغبور، جزءا من مخطط واسع النطاق للبنى التحتية للطرق في أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي يتوقع أن يدشن مشاريع أخرى في ماهاراشترا عن "حزنه" وأمر بدفع تعويضات لأسر الضحايا والمصابين.وأعلن مكتب مودي عن مساعدة إغاثية قدرها 200 ألف روبية (2430 دولارا) لأسرة كل من المتوفين و50 ألف روبية (608 دولارات) لكل مصاب، حسبما ذكرت "رويترز".وتكثر الحوادث في مواقع إنشاء البنى التحتية في الهند، وفي أكتوبر من العام الماضي، قتل 130 شخصا في ولاية غوجارات بانهيار جسر بعد فترة وجيزة من إصلاحه.وفي العام 2016، أدى انهيار جسر في شارع مزدحم في كالكوتا إلى مقتل 26 شخصا على الأقل.