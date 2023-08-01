فرنسا تبدأ إجلاء رعاياها من النيجر "قريبا جدا".. هل ستتدخل عسكرياً؟

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ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، ان باريس ستبدأ عمليات إجلاء قريبا جدا من النيجر، كما ستعمل أيضاً على إجلاء الرعايا الأوروبيين منها.ماذا جاء في الرسالة؟ونقلت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية عن رسالة من السفارة الفرنسية في النيجر للرعايا الفرنسيين هناك جاء فيها: "في مواجهة تدهور الوضع الأمني في النيجر، وللاستفادة من الهدوء النسبي في نيامي، يجري الإعداد لعملية إجلاء جوي من نيامي".وأضافت أن الإجلاء سيتم "في القريب العاجل وفي فترة زمنية قصيرة جدا".وأشارت إلى أن "عملية الإجلاء (...) موضع تنسيق مع القوات في النيجر".ويتراوح عدد الفرنسيين المقيمين في النيجر بين 500 و600 شخص.تدخل عسكري محتمل!تأتي الرسالة الفرنسية في وقت تحدثت فيه تقارير عن احتمال قيام فرنسا بتدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى الحكم.ردّا على هذه التقارير، حذّرت السلطات في بوركينا فاسو ومالي في بيان مشترك من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة "إعلان حرب على واغادوغو وباماكو".وذكرت أن أي تدخل عسكري في النيجر من شأنه أن "يزعزع استقرار المنطقة بأسرها".(سكاي نيوز)