Advertisement

عربي-دولي

تتمتع بموقع استراتيجي مميز.. هل يؤثر انقلاب النيجر على الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء؟

Lebanon 24
01-08-2023 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1093279-638264872336106551.jpg
Doc-P-1093279-638264872336106551.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت النيجر انقلابا عسكريا قبل أيام أدخل البلاد في حالة من عدم اليقين. ولعل أحد أبرز المخاوف الدولية حاليا تتمثل بتحويل المنطقة لملاذ آمن لجماعات إرهابية ومتطرفة تنشط في المنطقة أصلا، علما انها تتمتع بموقع استراتيجي مميز.
Advertisement

وتشهد نيجيريا ومالي ودول أخرى هجمات متكررة من جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمات القاعدة وداعش وغيرها، إضافة لنشاطات لتهريب البشر والأسلحة والمخدرات.

دول المنطقة كانت قد نجحت نسبيا في الحد من تلك النشاطات والجماعات، لكن التطورات في النيجر قد تنذر بعودة التدهور الأمني في المنطقة.

فكيف ستؤثر تلك التطورات على عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء؟ وهل اتخذت دول الجوار والمنطقة الإجراءات المطلوبة لضمان الحفاظ على أمنها؟

أكد الكاتب الصحفي جان بيار بيران، لقناة "سكاي نيوز عربية" انه في كل مرة يكون فيها انقلاب، لا تحدث أي نتائج في مكافحة الإرهاب.

وقال: "بعد كل انقلاب، يتقدم الإرهابيون، والنيجر لا أعتقد أنها ستكون استثناء. الشيء السيء حين نكافح جماعات ومليشيات هو الانقسام داخل الجيش.، مشيرا إلى ان    الإرهابيبن سيستغلون الانقسام الحاصل للسيطرة على الأراضي والتقدم أكثر.

من جهته، قال الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية محمد الطالب أعبيدي، لـ "سكاي نيوز عربية": "هناك مجموعات إرهابية على الحدود النيجرية والمالية والبوركينية. ومنذ فترة، بدأت النيجر تنفيذ خطط ناجعة لإضعاف داعش."
    
وأضاف: "ما وقع الآن سيؤدي لإضعاف المنظومة الأمنية في البلاد، والدعم اللوجستي الذي كانت تتلقاه نيامي من عدة دول. وهذا الأمر يشكل خطرا حقيقيا على المنطقة، في حال استمر الانقلاب." (سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2023-08-01
05:37 | 2023-08-01
05:30 | 2023-08-01
04:07 | 2023-08-01
03:55 | 2023-08-01
03:29 | 2023-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24