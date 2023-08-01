قبل إعصار خانون المرتقب.. دعوات لاجلاء السكان في هذه المناطق والغاء الرحلات الجوية

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اقترب إعصار خانون اليوم من جزر أوكيناوا في جنوب اليابان، ما تسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية وبالطلب من مئات آلاف السكان إخلاء منازلهم للاحتماء من العاصفة، بحسب وكالة "فرانس برس".وأصدرت مدن عدّة في أوكيناوا أوامر إخلاء غير ملزمة اليوم فيما يتوقّع أن يصل الإعصار الذي اجتاح المحيط الهادئ بسرعة رياح تصل إلى 162 كيلومترا في الساعة، إلى هذه المقاطعة مساء اليوم.وأشارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى أنّ "الإعصار واسع النطاق والقوي كان الساعة العاشرة في التوقيت المحلي (01,00 ت غ) على بعد نحو 240 كيلومترا من جنوب شرق ناها، عاصمة أوكيناوا".وحثّت السلطات المحلية السكان الأكثر ضعفًا على الاحتماء في أماكن أكثر أمانًا من منازلهم تحسبًا لرياح عاتية وأمطار غزيرة.وقال مسؤول في إدارة الكوارث في أوكيناوا لوكالة "فرانس برس": "إنّ الكثير من الأشخاص يبقون في منازلهم لأنها مبنية من الأسمنت".أضاف :"لكننا نطلب من الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أو في منازل خشبية في مناطق قليلة الارتفاع بالتفكير في الاحتماء قبل أن يشتد الإعصار".وألغيت 500 رحلة جويّة من أوكيناوا وإليها اليوم وعلّقت رحلات الحافالات والعبارات المحلية، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK".وأعلنت شركتا الخطوط الجوية اليابانية و"آل نيبون إيرويز" (All Nippon Airways) أن "أكثر من 74 ألف مسافر سيتأثّر بإلغاء الرحلات الثلاثاء والأربعاء".