تحذير للشركات... ما هي سلبيات الذكاء الاصطناعيّ في مجال الموارد البشريّة؟

ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ خبراء من جامعة كامبريدج، حذروا الشركات والمؤسسات من الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية، لأنّها تختار الموظف المناسب من خلال تحليلات تستند إلى التحيز في التوظيف ولا تراعي التنوع.

Advertisement

فهذه الأدوات تم تصميمها لمعالجة كميات كبيرة من المتقدمين للوظائف عبر خوارزميات تُقّيم سمات الشخصية وأنماط الكلام وتعبيرات الوجه على سبيل المثال، وهو ما يعتبره خبراء نتائج مضللة وربما خطيرة على مستقبل سوق العمل.

وشبه الخبراء بعض أدوات الذكاء الاصطناعي بـ "العلوم الزائفة الآلية" التي تذكرهم بالمعتقدات التي عفا عليها الزمن مثل علم الفراسة.

ودفع كل هذا دفع أصوات إلى الإشارة إلى أن تقييم الذكاء الاصطناعي للموظف من خلال تحليل المفردات والسمات الشخصية، مثل الملابس والمظهر ما هي إلا قراءات شخصية غير دقيقة قد تؤدي إلى ظلم المرشح للوظيفة في أغلب الأحيان.

ويشير الخبراء في جامعة كامبريدج إلى أن هذه التقنيات خاضعة لأحكام تعسفية، ويمكن أن تؤثر بشكل غير عادل على الباحثين عن عمل.



ويدعو الباحثون الشركات إلى مزيد من التنظيم والشفافية لمنع سيطرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل. (سكاي نيوز)