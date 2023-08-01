30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
36
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بينها 4 بلدان عربيّة... روسيا تُطلق "الفيزا" الإلكترونية لرعايا 55 دولة
Lebanon 24
01-08-2023
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بات بإمكان رعايا أجانب التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الأراضي الروسية.
ويمكن الآن الحصول على تأشيرة إلكترونية لمواطني 55 دولة، من ضمنها دول أوروبية و4 دول عربية وهي: البحرين الكويت وسلطنة عمان والسعودية، بالإضافة لتركيا وإيران.
Advertisement
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن التأشيرة تمنح الحق في دخول روسيا لزيارة واحدة بصفة زيارة ضيف أو عمل أو كسائح. وتبلغ صلاحية التأشيرة 60 يوما من تاريخ إصدارها وتسمح لحاملها الإقامة في روسيا لمدة لا تزيد عن 16 يوما.
ويمكنك التقدم بطلب للحصول على التأشيرة من خلال موقع تابع للوزارة الخارجية الروسية (Electronic-visa.kdmid.ru) أو من خلال تطبيق خاص.
يجب تقديم الطلب في موعد لا يتجاوز أربعة أيام من التاريخ المتوقع للدخول إلى روسيا، تبلغ تكلفة التأشيرة حوالي 52 دولارا. (روسيا اليوم)
روسيا
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مع انتهاء ولاية سلامة.. هذا ما سجّله سعر صرف الدولار عصراً
Lebanon 24
مع انتهاء ولاية سلامة.. هذا ما سجّله سعر صرف الدولار عصراً
09:57 | 2023-07-31
31/07/2023 09:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة مروّعة في كسروان.. إبنة الـ14 عاماً تخسر حياتها بحادثة مؤلمة!
Lebanon 24
لحظة مروّعة في كسروان.. إبنة الـ14 عاماً تخسر حياتها بحادثة مؤلمة!
15:28 | 2023-07-31
31/07/2023 03:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيلٌ جديد في عين الحلوة من "الأمن".. "لبنان24" يكشف ما حصل مع عناصر "فتح"
Lebanon 24
قتيلٌ جديد في عين الحلوة من "الأمن".. "لبنان24" يكشف ما حصل مع عناصر "فتح"
13:54 | 2023-07-31
31/07/2023 01:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحدثُ الآن في مخيّم عين الحلوة؟ إليكم آخر التطورات
Lebanon 24
ماذا يحدثُ الآن في مخيّم عين الحلوة؟ إليكم آخر التطورات
15:15 | 2023-07-31
31/07/2023 03:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن أحداث عين الحلوة.. ماذا حصل عند مداخله مساءً؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن أحداث عين الحلوة.. ماذا حصل عند مداخله مساءً؟
16:28 | 2023-07-31
31/07/2023 04:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2023-08-01
مع امتداد منخفض الهند الموسمي.. دولة عربية تسجل اعلى نسبة رطوبة
08:30 | 2023-08-01
الجيش السوداني يقصف تمركزات للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم
08:00 | 2023-08-01
تحذير للشركات... ما هي سلبيات الذكاء الاصطناعيّ في مجال الموارد البشريّة؟
07:45 | 2023-08-01
24 شخصاً نُقلوا إلى المستشفى... حفل يتحول إلى "كارثة" فما الذي جرى؟
07:00 | 2023-08-01
نيوزويك: ما المسيرة الأوكرانية الانتحارية "بيفر"؟
06:30 | 2023-08-01
قبل إعصار خانون المرتقب.. دعوات لاجلاء السكان في هذه المناطق والغاء الرحلات الجوية
فيديو
"غزل" بين ناصيف زيتون وإحدى معجباته على المسرح.. وشاهدوا كيف غنى بالتركية (فيديو)
Lebanon 24
"غزل" بين ناصيف زيتون وإحدى معجباته على المسرح.. وشاهدوا كيف غنى بالتركية (فيديو)
04:54 | 2023-07-31
01/08/2023 16:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
04:14 | 2023-07-30
01/08/2023 16:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:54 | 2023-07-30
01/08/2023 16:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24