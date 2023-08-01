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الجيش السوداني يقصف تمركزات للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم

Lebanon 24
01-08-2023 | 08:30
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أفاد قناة "روسيا اليوم" بأن الجيش السوداني قصف فجرا مراكز لقوات الدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم، فيما شهدت عدة محاور هدوءا حذرا.


وقام الجيش خلال ساعات الصباح الأولى بقصف نقاط تمركزات الدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم، وسقطت قذائف مدفعية متوسطة وبعيدة المدى على أهداف أرضية تابعة لعناصر عسكرية تتبع للدعم السريع والتي تنتشر في أحياء أركويت والفردوس والرياض شرقي العاصمة، في وقت يواصل فيه طيران الاستطلاع الحربي طلعاته الجوية في انحاء متفرقة من الخرطوم بمدنها الثلاث.
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كما شهد صباح اليوم سلسلة دوي لإطلاق نار بأسلحة ثقيلة شمالي مدينة الخرطوم والتي يرجح أنها تابعة للدعم السريع أثناء محاولة التصدي لحركة الطائرات الحربية.

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش قد قال إن قواته نفذت ضربات جوية وصفها بالناجحة بمنطقة سوبا ومواقع جنوبي الخرطوم استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوهم إلى جانب تدمير عشرات العربات القتالية . (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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