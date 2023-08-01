مبادرات السلام لحلّ أزمة أوكرانيا.. هل تُؤدّي إلى نتائج؟





وقال بيسكوف إن روسيا ستتابع الاجتماع المزمع عقده في السعودية بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدا حاجة موسكو لمعرفة الغرض من هذه المحادثات.

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وفي سياق متصل، اعتبر مصدر روسي مطلع أن تسوية الأزمة الأوكرانية من دون موسكو ومن دون مراعاة مصالحها المشروعة أمر مستحيل، مشددا على أن حل النزاع بناء على الإنذارات بصيغة زيلينسكي غير ممكن.



وكانت دول عديدة قد طرحت مبادرات في محاولة لحل أزمة، منها المبادرات التركية والمبادرة الإفريقية وغيرها، إضافة لاجتماع جدة المرتقب في السعودية دون نجاح في تقريب طرفي الأزمة من طاولة الحوار.



وفي هذا السياق، قالت المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية، إيلينا سوبونينا "لا توجد فائدة من تبادل التهم بين قادة الدول، فهذا الأمر لا يقود إلى شيء". أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن لا أسس حاليا لبدء محادثات سلام مع أوكرانيا، في الوقت الذي طرحت فيه عدة دول مبادرات لحل الأزمة.وقال بيسكوف إن روسيا ستتابع الاجتماع المزمع عقده في السعودية بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدا حاجة موسكو لمعرفة الغرض من هذه المحادثات.وفي سياق متصل، اعتبر مصدر روسي مطلع أن تسوية الأزمة الأوكرانية من دون موسكو ومن دون مراعاة مصالحها المشروعة أمر مستحيل، مشددا على أن حل النزاع بناء على الإنذارات بصيغة زيلينسكي غير ممكن.وكانت دول عديدة قد طرحت مبادرات في محاولة لحل أزمة، منها المبادرات التركية والمبادرة الإفريقية وغيرها، إضافة لاجتماع جدة المرتقب في السعودية دون نجاح في تقريب طرفي الأزمة من طاولة الحوار.وفي هذا السياق، قالت المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية، إيلينا سوبونينا "لا توجد فائدة من تبادل التهم بين قادة الدول، فهذا الأمر لا يقود إلى شيء".

وأضافت أنّ "المواجهة ستستمر لأن الأوكرانيين يبدو أنهم يفهموا فقط لغة القوة، وجهود الوساطة حاليا لن تؤدي إلى نتائج كبيرة".

ورأت أنّ "مؤتمر السلام في السعودية مبادرة جيدة، لكن لا أعتقد أنه ستترتب عليه نتائج ملموسة".



إلى ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الوطنية في كييف أوليكسي هاران أنّ "بوتين يفهم فقط لغة القوة، لذا من المهم أن نضغط عليه لينسحب من أوكرانيا".

وتابع: "حين يخرج الجنود الروس من الأراضي الأوكرانية، ستتوقف الحرب، الأمر بهذه البساطة، وعلى العالم أن يطالب بوقف هذا العدوان الوحشي". (سكاي نيوز)