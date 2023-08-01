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عربي-دولي

24 شخصاً نُقلوا إلى المستشفى... حفل يتحول إلى "كارثة" فما الذي جرى؟

Lebanon 24
01-08-2023 | 07:45
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لم تكتمل فرحة عائلة مصرية في محافظة سوهاج بتفوق طالبتين في نتائج الثانوية العامة، حيث أصيب 24 شخصا من بينهم أطفال بحالة تسمم وهو ما استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى لإنقاذهم.

واستقبل مستشفى طهطا العام في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الحالات المصابة القادمة ‏من قرية شطورة بسوهاج والتي تتراوح أعمارهم ما بين 37 عاما وطفل في عمر الأربعة سنوات، وفقا ‏لحديث أيمن خلف، مدير المستشفى.‏ (سكاي نيوز)
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