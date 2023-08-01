Advertisement

عربي-دولي

مع امتداد منخفض الهند الموسمي.. دولة عربية تسجل اعلى نسبة رطوبة

Lebanon 24
01-08-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1093332-638264983104377464.jpg
Doc-P-1093332-638264983104377464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1 اب 2023، ووفقا للبيانات المناخية فإن أعلى معدلات الرطوبة في فصل الصيف ستسجل في شهر اب.
وكشفت خرائط الطقس عن بداية حارة لأول أيام شهر اب وعودة لارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 39 درجة مئوية خلال ساعات الذروة، فيما تسجل محافظات السواحل الشمالية 36 مئوية، وترتفع على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 43 درجة مئوية نهارا.
Advertisement

وأرجع خبراء الأرصاد عودة الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة إلى امتداد منخفض الهند الموسمي الذي يؤثر على البلاد.

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، منعا للإصابة بالحروق، ونصحت بشرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون، والكاب لحماية الرأس من أشعة الشمس. (روسيا اليوم) 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2023-08-01
08:00 | 2023-08-01
07:45 | 2023-08-01
07:30 | 2023-08-01
07:00 | 2023-08-01
06:30 | 2023-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24