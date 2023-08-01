مع امتداد منخفض الهند الموسمي.. دولة عربية تسجل اعلى نسبة رطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1 اب 2023، ووفقا للبيانات المناخية فإن أعلى معدلات الرطوبة في فصل الصيف ستسجل في شهر اب.

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وكشفت خرائط الطقس عن بداية حارة لأول أيام شهر اب وعودة لارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 39 درجة مئوية خلال ساعات الذروة، فيما تسجل محافظات السواحل الشمالية 36 مئوية، وترتفع على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 43 درجة مئوية نهارا.وأرجع خبراء الأرصاد عودة الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة إلى امتداد منخفض الهند الموسمي الذي يؤثر على البلاد.وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، منعا للإصابة بالحروق، ونصحت بشرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون، والكاب لحماية الرأس من أشعة الشمس. (روسيا اليوم)