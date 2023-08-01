ماذا سيكف لنا التلسكوب الثوري "إقليدس" في الفضاء؟







وقال المسؤول عن مهمة إقليدس في وكالة الفضاء الأوروبية جوزيبي راكا: "بعد أكثر من 11 عاما مضت في تصميم إقليدس وتطويره، إنه لأمر مذهل ومؤثر جدا أن نرى صوره الأولى.

Advertisement بمجرد معايرته بصورة تامة، سيرصد إقليدس مليارات المجرات لإنشاء أكبر خريطة ثلاثية الأبعاد للسماء على الإطلاق". وصل التلسكوب الفضائي الأوروبي "إقليدس" الذي تتمثل مهمته في دراسة المادة والطاقة المظلمتين في الكون، إلى نقطة المراقبة الخاصة به، وكشف عن أولى صوره التجريبية.وقال المسؤول عن مهمة إقليدس في وكالة الفضاء الأوروبية جوزيبي راكا: "بعد أكثر من 11 عاما مضت في تصميم إقليدس وتطويره، إنه لأمر مذهل ومؤثر جدا أن نرى صوره الأولى.بمجرد معايرته بصورة تامة، سيرصد إقليدس مليارات المجرات لإنشاء أكبر خريطة ثلاثية الأبعاد للسماء على الإطلاق".

ويحتوي المسبار "إقليدس" على أداتين: جهاز تصوير للضوء المرئي (VIS)، ومصور طيفي قريب من الأشعة تحت الحمراء (NISP).

وبفضل خريطته ثلاثية الأبعاد، سيوفر التلسكوب قياسات دقيقة لتوزيع المجرات وتوسّع الكون الذي بدأ قبل ستة مليارات سنة.



وستتيح المجرات البعيدة المرصودة العودة بالزمن إلى ما قبل 10 مليارات سنة، وهي الفترة اللازمة لوصول ضوئها إلينا.



ويأمل العلماء أن يكون التلسكوب إقليدس قادرا على اكتشاف الآثار التي خلفتها المادة والطاقة المظلمتان خلال عملية تشكّل المجرات.



ومن المقرر أن تنطلق المهمات العلمية للتلسكوب في غضون شهرين تقريبا. (سكاي نيوز)