Advertisement

عربي-دولي

زاخاروفا: لا شيء "سلميا" في صيغة سلام زيلينسكي

Lebanon 24
01-08-2023 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1093366-638265053253728336.jpg
Doc-P-1093366-638265053253728336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن فلاديمير زيلينسكي قد يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لنقل "صيغته للسلام" إلى مستوى المنظمة.

 وشددت زاخاروفا على أنه لا يوجد في هذه الوثيقة الأوكرانية أي شيء من كلمة "سلمي".
Advertisement

وأضافت زاخاروفا في برنامج تلفزيوني: "هناك (في الوثيقة الأوكرانية)،  لا يوجد أي شيء من كلمة سلمي. هذه قصة استفزازية دورية أخرى من نظام كييف، تمت صياغتها بالتعاون مع الغرب الجماعي".

وتابعت زاخاروفا القول، إن الجانب الروسي أكد مرات عديدة أن خطة تسوية النزاع السلمية التي تقترحها سلطات كييف، غير مقبولة، لأن النقاط المكتوبة هناك، لا تعكس الحقائق القائمة على الأرض، ولا في سياق تطور الأحداث". (روسيا اليوم)           
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:21 | 2023-08-01
14:20 | 2023-08-01
14:17 | 2023-08-01
14:00 | 2023-08-01
13:43 | 2023-08-01
13:41 | 2023-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24