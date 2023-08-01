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عربي-دولي
روسيا تبدي استعدادها لتعزيز القدرات القتالية للجيش الجزائري
Lebanon 24
01-08-2023
|
11:17
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن موسكو مستعدة للمساعدة في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الجزائرية.
جاء ذلك خلال لقائه في روسيا مع رئيس أركان القوات المسلحة الجزائرية، سعيد شنقريحة.
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وتندرج الزيارة الرسمية التي يقوم بها شنقريحة في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الجزائري والقوات المسلحة الروسية، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الجزائرية.
المصدر: سكاي نيوز
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