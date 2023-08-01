طوارئ مناخية عالميّة.. حصيلة "التقلّبات" هائلة وتوقّعات بالأسوأ

لا تزال التقلبات المناخية تعصف بعدد من الدول وتخلف حصيلة هائلة من الخسائر في الأرواح والممتلكات، حيث تعرضت مناطق كثيرة في العالم لموجات حر في الأسابيع الأخيرة، فيما تعرض بعضها الآخر لعواصف وفيضانات، وربط علماء ذلك كله بتغير المناخ.

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ففي العراق، قالت هيئة الأرصاد الجوية العراقية إن البلاد ستشهد موجة حر جديدة خلال الأيام المقبلة، وتوقعت أن تسجل الحرارة 52 درجة مئوية نهاية الأسبوع في بعض المحافظات تحت تأثير منخفض جوي حراري تتعرض له البلاد.

ايران

وفي إيران، أعلنت الحكومة عن عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق؛ هذا وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الحرارة تجاوزت هذا الأسبوع 51 درجة مئوية في مدينة الأهواز جنوبي البلاد.

الصين



وفي الصين، أفادت السلطات بوفاة 20 قتيلا و19 مفقودا حتى الآن وفق محطة "سي سي تي في" التلفزيونية اليوم الثلاثاء، فيما أغرقت الفيضانات طرقا وقطعت خطوط اتصالات بسبب الإعصار دوكسوري.



وتم إجلاء أكثر من 127 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في مناطق من العاصمة، كما تسببت الأمطار والسيول في إلغاء أكثر من 200 رحلة طيران في مطاري العاصمة.



يشار الى ان المناطق شبه الريفية في بكين هي الأكثر تضررا بهذه الأحوال الجوية التي هي أسوأ من تلك التي شهدتها البلاد في تموز 2012 عندما قضى 79 شخصا وأجلي عشرات الآلاف.

اليابان

أما في اليابان، فاقترب إعصار خانون من جزر أوكيناوا في جنوب البلاد، مما تسبب في إلغاء 900 رحلة جوية من وإلى أوكيناوا، والمطالبة بإجلاء مئات الآلاف من السكان من منازلهم.



ونقل تلفزيون "أساهي" الياباني أن السلطات أغلقت مطار مدينة ناها وألغت جميع الرحلات الجوية من وإلى المنطقة.



وقد أصدرت مدن عدة في أوكيناوا أوامر إجلاء غير ملزمة اليوم، تشمل أكثر من 760 ألفا من السكان، في وقت يواصل الإعصار اقترابه من الجرز.



وأشارت الأرصاد الجوية اليابانية إلى أن الإعصار قوي وواسع النطاق، وحثت السكان الأكثر ضعفا على البقاء في أماكن أكثر أمانا تحسبا لرياح عاتية وأمطار غزيرة.

ويتوقع أن يصل الإعصار الذي يجتاح المحيط الهادي بسرعة رياح تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة إلى هذه المقاطعة مساء الثلاثاء، قبل أن يتجه نحو شرق الصين في وقت لاحق من الأسبوع.