"يجب أن تتوقع المزيد".. المسيّرات مستمرة بتهديد سماء روسيا

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قال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول إن روسيا أسقطت اليوم الثلاثاء طائرة مسيرة فوق حي بالمدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم ويوجد بها الأسطول الروسي في البحر الأسود.وأضاف على تطبيق تلغرام: "وقع انفجار على الأرض بعد إسقاط الطائرة المسيرة واشتعلت النيران في العشب والشجر".وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت سفينتين حربيتين بالبحر الأسود على بعد 340 كيلومتراً جنوب غربي سيفاستوبول ودمرتهما.هذا وتعرض مبنى شاهق في الحي التجاري في موسكو يضم ثلاث وزارات حكومية روسية للقصف بطائرة مسيرة اليوم الثلاثاء، وذلك للمرة الثانية في ثلاثة أيام، في ما وصفته روسيا بمحاولة "هجوم إرهابي" أوكراني.وقال مستشار رئاسي أوكراني إن موسكو يجب أن تتوقع المزيد من الهجمات بالطائرات المسيرة و"المزيد من الحرب". (العربية)