هجوم مسلح على القنصلية السويدية في إزمير.. هذا ما كشف عن المهاجم

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أصيب أحد موظفي القنصلية السويدية في هجوم مسلح على مبنى القنصلية في مدينة إزمير التركية، وفقاً لقناة NTV.وأفادت القناة بأن "مواطنا تركيا يعمل في القنصلية السويدية أصيب في هجوم مسلح على مبنى القنصلية في إزمير".من جهتها، قالت السلطات في مدينة إزمير إن المهاجم مواطن يعاني من التخلف العقلي. وتم اعتقاله ومصادرة سلاحه وفتح تحقيق ضده.كما أشارت إلى أن الموظف المصاب في البعثة الدبلوماسية نقل إلى المستشفى.